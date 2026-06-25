Yacht Club de Monaco, le imbarcazioni storiche Tuiga e Viola in Usa per il 250esimo anniversario dell’Indipendenza

Due dei più iconici yacht a vela classici dello Yacht Club de Monaco, Tuiga (1909) e Viola (1908), si sono ritrovati a New York per prendere parte a un’importante campagna velica lungo la costa orientale degli Stati Uniti in occasione del 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza americana. Sia Viola sia Tuiga sono stati trasportati attraverso l’Atlantico a bordo di navi cargo prima di essere preparati negli Stati Uniti per il programma celebrativo. Dopo diverse settimane di viaggio oceanico, Viola, il cutter aurico progettato da William Fife III e appartenente al socio dello Yacht Club de Monaco Kostia Belkin, è arrivata nel porto di New York il 12 giugno. È pronta a raggiungere Tuiga, ammiraglia del club e altro capolavoro firmato Fife, per un programma estivo dedicato alla valorizzazione del patrimonio marittimo e ai consolidati legami tra Monaco e gli Stati Uniti. “La nostra piccola Viola è felice di ritrovare la sua sorella maggiore Tuiga dopo i loro lunghi viaggi, per rappresentare insieme con orgoglio lo Yacht Club de Monaco e rendere omaggio al 250° anniversario dei nostri amici americani”, ha dichiarato Kostia Belkin.

La tappa riflette il rapporto tra lo Ycm e gli Usa

Più che una semplice visita, questa tappa americana riflette il rapporto di lunga data tra gli Stati Uniti e lo Yacht Club de Monaco, nonché il suo presidente, il Principe Alberto II di Monaco. Grazie a una comune passione per la competizione sportiva, questi legami si sono rafforzati nel tempo anche attraverso la Monaco-New York, la prima e unica regata transatlantica vinta dal canadese Mike Burch, alla quale partecipò anche un equipaggio monegasco guidato dal direttore generale e segretario generale dello YCM, Bernard d’Alessandri. La campagna porterà i due storici cutter aurici da New York a Newport e oltre, con soste presso alcuni dei più prestigiosi yacht club americani e la partecipazione ai principali eventi dedicati alla vela classica. Il primo appuntamento in programma sarà la Monaco Challenge Cup, organizzata dal Manhattan Yacht Club dal 26 al 29 giugno per accogliere le due imbarcazioni classiche al termine delle rispettive traversate atlantiche. La regata segnerà l’avvio ufficiale della campagna americana.

I due yacht a vela partecipano a Sail4th 250

Dal 3 all’8 luglio, Tuiga e Viola parteciperanno a Sail4th 250, uno degli eventi principali delle celebrazioni per il 250° anniversario degli Stati Uniti. Nel porto di New York sono attesi circa 40 grandi velieri provenienti da 21 nazioni, oltre a unità navali e centinaia di marinai. Tra le imbarcazioni figurano l’italiana Amerigo Vespucci, l’argentina Libertad e la colombiana Gloria.Nell’ambito delle celebrazioni, le due imbarcazioni monegasche accompagneranno La Belle Poule, storica goletta della Marina francese, in una parata cerimoniale lungo il fiume Hudson e davanti alla Statua della Libertà, in uno dei momenti più simbolici dell’intero programma. Dopo New York, il tour proseguirà attraverso alcuni dei luoghi più rappresentativi della vela americana, tra cui Larchmont, Indian Harbor, Seawanhaka, Devon, il Montauk Yacht Club e Newport, sede della Race Week del New York Yacht Club. Il programma di Tuiga si concluderà a Nantucket, mentre Viola proseguirà fino ai primi di settembre partecipando alle principali regate classiche del New England come ambasciatrice dello Yacht Club de Monaco.