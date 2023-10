Viola beffati al 95', fatale il fallo di mano di Martinez Quarta

Tre punti all’ultimo respiro per dimenticare Rotterdam. Grazie ad un rigore di Immobile al 95′ la Lazio piega la Fiorentina per 1-0, nel posticipo della 10/a giornata di Serie A, e riscatta il pesante ko in Champions League contro il Feyenoord. Tre punti importanti che riportano i biancocelesti di Sarri a ridosso della zona Europa, a una sola lunghezza proprio dalla Fiorentina sesta.

I viola di Italiano, dal canto loro, vedono sfumare proprio in extremis la possibilità di riagganciare il Napoli al quinto posto. Partita equilibrata, giocata a viso aperto, con occasioni da una parte e dall’altra. La Lazio ci ha creduto di più nella ripresa e alla fine ha trovato la giocata vincente grazie a due veterani come Vecino e Immobile (terzo centro in campionato), entrati dalla panchina ma capaci di decidere la partita. Da segnalare la grande partita di Terracciano, migliore in campo della Fiorentina.

