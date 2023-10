Il ds bianconer: "Molto dispiaciuti per il giocatore"

Ospite al festival dello sport di Trento, il ds della Juventus Cristiano Giuntoli è intervenuto in merito alla vicenda legata alle scommesse che ha coinvolto il giocatore bianconero Nicolò Fagioli. “Siamo molto dispiaciuti per Nicolò, noi abbiamo avvertito la procura federale, e lui si è dimostrato disponibile”, ha detto il ds.

Rieducare il sistema

Secondo l’ex direttore sportivo del Napoli il problema è più ampio e non riguarda il singolo caso. “Il nostro compito non è solo quello di punirlo come sarà fatto dagli organi di giustizia ma rieducare un sistema. Abbiamo grandi responsabilità per il futuro”, ha concluso Giuntoli.

