Il tecnico azzurro: "tutta la squadra è vicina ai due giocatori"

Sono giorni difficili a Coverciano dove la Nazionale di Luciano Spalletti sta preparando il match contro Malta, valido per le qualificazioni agli Europei. “E’ stata una notte difficile, c’è molta amarezza”, ha detto il commissario tecnico azzurro parlando a Sky Sport facendo riferimento al caso scommesse che sta scuotendo il mondo del calcio.

Ieri, proprio nel ritiro azzurro, sono stati notificati gli atti di indagine della procura di Torino nei confronti dei giocatori della Nazionale, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. I due azzurri ieri sera hanno lasciato il ritiro di Coverciano. “Tutta la squadra è vicina ai due giocatori. Spero di rivederli e riallenarli il prima possibile ma gli altri sono altrettanto forti. Ho una potenzialità di squadra infinita e non possiamo allenare i nostri alibi”, ha aggiunto Spalletti.

Se fatte irregolarità giusto pagare

“Cerchiamo di aiutare Tonali e Zaniolo a difendersi, se sono state commesse delle irregolarità è giusto che paghino”, ha continuato l’ex allenatore del Napoli.

Chiesa lascia ritiro, Zaccagni resta a Coverciano

Nel frattempo, per quanto riguarda il campo, la compagine azzurra dovrà fare a meno di un altro giocatore. Dopo l’allenamento di rifinitura di questa mattina, a cui ha preso parte anche Stephan El Shaarawy, Federico Chiesa farà rientro al club di appartenenza non essendo in grado di recuperare per la partita di martedì a Wembley. Lo rende noto la Figc, spiegando anche che Mattia Zaccagni non partirà in direzione del capoluogo pugliese e resterà al Centro Tecnico Federale, dove proseguirà ad allenarsi con uno staff dedicato. L’attaccante della Lazio, pertanto, salterà la gara contro Malta mentre si nutre qualche speranza di averlo per l’Inghilterra. Intanto stasera nella consueta conferenza stampa della vigilia prenderanno parte il Ct e il capitano Gianluigi Donnarumma.

