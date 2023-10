Dopo l'abbandono del ritiro da parte di Tonali e Zaniolo

Dopo l’abbandono del ritiro della Nazionale da parte di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, coinvolti nell’indagine della procura di Torino per scommesse illecite, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha convocato il calciatore della Roma Stephan El Shaarawy, che sta raggiungendo Coverciano e sarà a disposizione per la seduta di allenamento in programma alle ore 11. Lo rende noto la Figc.

