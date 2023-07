Quando era scoppiato il caso si era dimesso da ct della nazionale del Galles

L’ex ala del Manchester United Ryan Giggs è stato scagionato dalle accuse di violenza domestica, dopo che i pubblici ministeri hanno deciso di ritirarsi dal caso. Giggs doveva essere processato per la seconda volta a partire dal 31 luglio. È stato accusato di perdita di controllo e comportamento coercitivo nei confronti della sua ex ragazza tra agosto 2017 e novembre 2020. Giggs è stato anche accusato di aver aggredito lei e sua sorella. L’ex campione ha sempre negato le accuse e ha subito un processo di un mese che si è concluso nell’agosto dello scorso anno quando la giuria non è riuscita a raggiungere alcun verdetto. Giggs in seguito alle accuse si era dimesso da commissario tecnico della nazionale del Galles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata