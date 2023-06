Il primo acquisto dei rossonersi a 'La Madonninca'

Giornata di visite mediche per il nuovo acquisto del Milan Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista si è recato in mattinata alla clinica ‘La Madonnina‘ di Milano per sostenere i test di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club rossonero. Nelle prossime ore è prevista l’ufficialità dell’operazione. Il giocatore inglese arriva dal Chelsea per una cifra compresa tra i 16 e i 21 milioni di euro bonus inclusi.

