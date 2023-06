Secondo la stampa britannica i Magpies potrebbero offrire anche 50 milioni di euro per il centrocampista rossonero

Il Newcastle sarebbe pronto a presentare un’offerta da 50 milioni di euro al Milan per Sandro Tonali. Lo riferisce il sito britannico “The Athletic”, i Magpies, che il prossimo anno saranno in Champions League, continuano ad avere gli occhi puntati sul nostro campionato. Dopo il no dell’Inter per Barella, la società del Nord dell’Inghilterra, avrebbe messo nel mirino il centrocampista rossonero, attualmente impegnato con l’Italia Under 21 ai campionati europei di categoria. Tonali piace al tecnico Eddie Howe per la sua duttilità e l’esperienza accumulata ad alto livello nonostante la giovane età. Il classe 2000 è uno dei più amati dai tifosi del Milan per la sua dichiarata fede rossonera e per le grandi prestazioni negli ultimi 2 campionati e in Champions League. Probabilmente per far pensare al club rossonero una cessione, ci vorrebbe un’offerta ampiamente fuori dal mercato.

