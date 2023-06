Oltre 21 milioni di euro per ingaggiare il centrocampista

Il Milan ha raggiunto un accordo per ingaggiare il centrocampista del Chelsea Ruben Loftus-Cheek per oltre 21 milioni di euro. Lo riferisce l’emittente Sky Sports Uk, secondo cui i rossoneri puntano sul 27enne inglese per sostituire Sandro Tonali in procinto di passare al Newcastle. Loftus-Cheek, che ha ancora un anno di contratto con il Chelsea, ha trascorso tutta la sua carriera a Stamford Bridge con periodi di prestito al Crystal Palace e al Fulham. In totale ha collezionato 155 presenze con i Blues dal suo debutto nel 2014, segnando 13 gol. La scorsa stagione ha collezionato 33 presenze in tutte le competizioni senza riuscire a segnare.

