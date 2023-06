L’Inter supera per 1-0 il Torino nell’ultima giornata di campionato disputata all’Olimpico e chiude il torneo in terza posizione, a 72 punti. Decide la rete di Marcelo Brozovic al 37′. Il Torino, invece, manca l’ottavo posto in classifica e termina il suo percorso in Serie A con 53 punti.

