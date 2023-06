Fuochi d'artificio, cori e caroselli per festeggiare il tricolore

Migliaia di tifosi si sono radunati in piazza Giovanni Paolo II a Scampia per seguire, attraverso uno dei maxi schermi installati in città, l’ultima partita del Napoli Campione d’Italia. Al momento della cerimonia di premiazione è esplosa la gioia dei presenti con fuochi d’artificio, cori e caroselli.

