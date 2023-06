Gli azzurri vincono 2-0 con la Sampdoria: al Maradona la premiazione

Musica, Cori, canti. In Piazza del Plebiscito a Napoli esplode la festa per il terzo scudetto conquistato un mese fa. Dopo la vittoria degli azzurri 2-0 contro la Sampdoria allo stadio Maradona la consegna della coppa mentre i tifosi festeggiano in tutta la città.

