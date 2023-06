Il tecnico giallorosso Mourinho si era scagliato contro di lui in conferenza stampa

L’arbitro della finale di Europa League, Anthony Taylor, e la sua famiglia sono stati scortati dalla sicurezza all’aeroporto di Budapest dopo che i tifosi della Roma, lo hanno insultato e hanno lanciato una sedia nella sua direzione, come ha mostrato un video pubblicato giovedì dalla Gazzetta dello Sport.

L’allenatore della Roma, José Mourinho, si è scagliato contro l’arbitro nella conferenza stampa post-partita e poi è stato visto insultare Taylor con una serie di imprecazioni nel garage della Puskas Arena di Budapest, in Ungheria, mentre la sua squadra si preparava a lasciare lo stadio. L’associazione inglese degli arbitri di calcio di alto livello ha dichiarato in un comunicato di “essere a conoscenza dei video che circolano sui social media e che mostrano Anthony Taylor e la sua famiglia mentre vengono molestati e maltrattati all’aeroporto di Budapest”. “Siamo sconvolti dagli abusi ingiustificati e ripugnanti rivolti ad Anthony e alla sua famiglia mentre cerca di tornare a casa dopo aver arbitrato la finale di Uefa Europa League. Continueremo a fornire il nostro pieno sostegno ad Anthony e alla sua famiglia”, ha aggiunto l’associazione degli arbitri. La Uefa è ancora in attesa del rapporto dell’arbitro sulla partita.

