Il tecnico giallorosso dopo la sconfitta in Europa League con il Siviglia

José Mourinho affronta la sconfitta in Europa League: “Il mio futuro? Lunedì vado in vacanza, se fino a lunedì avremo tempo di parlare valuteremo, sennò vado in vacanza e dopo si vedrà. Io però con questi ragazzi devo lottare e lottare per loro è anche non dire oggettivamente che rimango“, ha detto ai microfoni di Sky Sport. “Io sono un uomo serio, qualche mese fa ho detto alla proprietà che se ci fosse stato un contatto sarebbe stata la prima a saperlo, non avrei mai fatto niente di nascosto – ha aggiunto il manager portoghese – Ho parlato con la società a dicembre quando ho avuto quella situazione con il Portogallo, dopo dicembre non ho più parlato però non ho avuto contatti con nessuna squadra. Ho un anno di contratto con la Roma e la situazione è questa”.

“Voglio rimanere però i miei giocatori meritano di più. E anche io merito di più. Voglio lottare per qualcosa di più”. Lo ha detto il tecnico della Roma José Mourinho in conferenza stampa dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. “Sono un pochino stufo di essere l’allenatore, l’uomo di comunicazione, la faccia che dice ‘siamo stati derubati’, voglio essere nelle condizioni di poter dare di più – ha aggiunto il manager portoghese – Nella prossima stagione non giochiamo la Champions League, può sembrare paradossale ma è una buona notizia, perché noi non siamo ancora una squadra da Champions”.

