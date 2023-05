Dopo l'infortunio subito ieri sera contro il Siviglia in Europa League

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, in seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara con il Siviglia, ha riportato la frattura della clavicola destra. Lo rende noto il club bianconero in una nota, spiegando che questo pomeriggio Fagioli verrà sottoposto ad ulteriori esami strumentali presso il J|Medical e nella giornata di domani verrà sottoposto ad intervento chirurgico per poi iniziare l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività.

