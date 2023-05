Il calciatore nerazzurro: "Momento di leggerezza"

Federico Dimarco si scusa con i tifosi del Milan dopo avere intonato alcuni cori contro i rossoneri in campo durante la festa dell’Inter per la qualificazione alla finale di Champions ottenuta martedì sera nel derby: “Martedì sera dopo la partita mi sono lasciato andare ad un momento di leggerezza. Volevo chiedere scusa a tutti i tifosi del Milan che si sono sentiti offesi”, ha scritto Dimarco su Instagram. Il giocatore nerazzurro era stato per questo preso di mira sui social e anche con uno striscione di minacce che è stato affisso sotto la sua abitazione: “Dimarco pensa a giocare… o la lingua te la facciamo ingoiare”, c’era scritto sullo striscione subito rimosso.

