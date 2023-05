Euroderby stasera: Inzaghi conferma per intero la formazione dell'andata

Il Milan recupera Rafa Leao titolare nel ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter. Il portoghese ha saltato per infortunio la gara di andata vinta dai nerazzurri per 2-0. Il tecnico Stefano Pioli schiera al fianco di Leao, Messias e Brahim Diaz sulla trequarti alle spalle di Giroud. Altra novità la presenza in difesa del giovane Thiaw al posto di Kjaer. Nell’Inter, invece, Inzaghi conferma per intero la formazione dell’andata con Çalhanoglu in regia al posto di Brozovic e la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Dzeko. In panchina Lukaku.

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan: INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Çalhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lutaro Martinez. A disp.: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Stankovic, Brozovic, Lukaku.All.: Simone Inzaghi.MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Nava, Touré, Rebic, Kalulu, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All.: Pioli.Arbitro: Turpin (FRA).

