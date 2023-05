Nel 2003 e nel 2005 furono i rossoneri a sorridere dopo le stracittadine contro i nerazzurri

Un derby di Milano in Champions League non è una prima assoluta. Rossoneri e nerazzurri, che si sfideranno i prossimi 10 e 16 maggio in semifinale, si sono già affrontati in due Euroderby nei primi anni del nuovo millennio.

La prima volta nel 2003: anche in quel caso in palio c’era l’ultimo atto della massima competizione europea. Il 7 maggio di 20 anni fa in un San Siro stracolmo, e con il Diavolo padrone di casa. il match finisce con un deludente 0-0. Sei giorni dopo la gara di ritorno termina 1-1: il gol decisivo è di Shevchenko nel recupero della prima frazione. Inutile nel finale di partita il pareggio di Martins. Il risultato qualifica l’allora squadra di Carlo Ancelotti grazie alla regola dei gol in trasferta che ora peraltro non c’è più. Nella finale di Manchester, il Milan poi batte ai rigori la Juventus.

Due anni dopo, nel 2005, la prima rivincita. Rossoneri e nerazzurri si sfidano nei quarti di finale. Una duello senza storia: nella gara d’andata, il 6 aprile, il Diavolo si impone per 2-0 con i gol di Stam e del solito Shevechenko. Il ritorno, sei giorni, si decide dopo 30 minuti: ancora Shevchenko porta in vantaggio i rossoneri e chiude di fatto i giochi. La partita in realtà finisce al 26′ della ripresa per le intemperanze dei tifosi dell’Inter: lanci di fumogeni e petardi constringono l’arbitro Merk a sospendere l’incontro.

Il Milan poi arriverà a giocarsi la coppa a Istanbul in una finale diventata mitica, vinta dal Liverpool ai calci di rigore dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata