Le due squadre meneghine tornano a sfidarsi in semifinale a diciotto anni di distanza. In palio un posto nell'atto conclusivo del torneo a Istanbul

Diciotto anni dopo, Milano si prepara a rivivere un derby di Champions League. La prima delle due sfide tra Inter e Milan, è in programma mercoledì 10 maggio, in casa dei rossoneri. Momenti di tensione per i tifosi delle due squadre tra chi si sente sicuro della vittoria e chi si rifugia nella scaramanzia. Abbiamo chiesto ai tifosi delle due squadre come stanno vivendo questi momenti di tensione.

