Il ‘Maradona’ ha accolto con un boato l’ingresso in campo del Napoli campione d’Italia per il match di campionato con la Fiorentina. La curva A ha esposto una coreografia con il tricolore e il numero 3 – come gli scudetti conquistati – al centro. Anche la squadra viola ha reso omaggio ai neo campioni d’Italia con il ‘pasillo de honor’, la passerella a formare un corridoio per l’avversario pronto a scendere in campo. Intanto all’esterno dello stadio e nelle vie della città la festa prosegue con migliaia di tifosi riversati in strada. Nel prepartita è sceso in campo anche il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, accolto dall’applauso dello stadio.

