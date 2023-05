L'argentino in una storia su Instagram: "Attendo quello che deciderà la società"

“Voglio chiedere scusa ai miei compagni e al club. Pensavo che avremmo avuto un giorno di riposo dopo la partita, come al solito, e avevo già organizzato il viaggio e non potevo annullarlo. Lo avevo già fatto in passato. Io sono qui, in attesa di quello che deciderà la società”. Così Leo Messi, in una storia su Instagram, interviene dopo le polemiche per il viaggio in Arabia Saudita non autorizzato dal Paris Saint-Germain e la successiva sospensione del club.