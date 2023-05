L'attaccante argentino è volato per due giorni in Arabia Saudita senza il consenso del club

Pugno duro del Psg nei confronti di Lionel Messi, volato per due giorni in Arabia Saudita senza il consenso del club. L’argentino è stato sospeso per due settimane, con effetto immediato. Lo riferisce ‘L’Equipe’. Durante questo periodo, non potrà giocare o allenarsi e non verrà pagato. L’attaccante, che aveva saltato l’allenamento di ieri, si è recato in Arabia per impegni legati allo sponsor. ‘La Pulce’ salterà le prossime due partite di campionato, contro Troyes e Ajaccio.

