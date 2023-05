Il presidente del Torino al cimitero monumentale della città 74 anni dopo la strage

Il presidente del Torino Urbano Cairo è andato al Cimitero Monumentale del capoluogo piemontese per ricordare la squadra del ‘Grande Torino’, 74 anni dopo la tragedia di Superga. “Siamo qui intanto per ricordare delle persone che sono mancate in età molto giovane, poi gli uomini che hanno fatto cose straordinarie, la storia del calcio. Li hanno definiti Invincibili per questo motivo. L’esempio che hanno dato deve rimanere negli occhi e nelle mente di tutti e deve essere la guida”, ha detto Cairo. “Hanno fatto qualcosa di talmente importante che siamo qui, 74 anni dopo, a ricordarli”, ha aggiunto il presidente dei Granata che poi si è detto emozionato, contento e grato per aver dedicato i giardini in piazza Galimberti a Valentino Mazzola. E’ stato una delle bandiere del Torino e uno dei più grandi calciatori italiani dell’epoca, morto a 30 anni nella strage del 1949 in cui persero la vita tutti i giocatori della squadra, allenatori, dirigenti, giornalisti ed equipaggio. L’aereo si schiantò contro contro il terrapieno posteriore della basilica di Superga. Nessuno sopravvisse.

