I bergamaschi salgono a 58 punti in classifica

L’Atalanta supera in rimonta lo Spezia per 3-2 nella gara valida per la 33ma giornata di Serie A. I bergamaschi fanno un altro balzo in avanti per la zona Champions e si portano a 58 punti, scavalcando momentaneamente Inter, Milan e Roma. Liguri in vantaggio con Gyasi al 18′, pareggio di De Roon al 32′ e doppio sorpasso dei Nerazzurri ad inizio ripresa con Zappacosta al 48′ e Muriel al 54′. Lo Spezia torna sotto e firma il definitivo 3-2 con Bourabia al 64′. Traversa nel finale degli spezzini che sfiora il pareggio.

