I bergamaschi salgono a quota 55 punti in classifica e si portano momentaneamente al sesto posto

L’Atalanta espugna 2-1 il campo del Torino in un match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A e conquista tre punti fondamentali per rimanere aggrappata alla lotta per il quarto posto. Decisiva una bella rete di Duvan Zapata all’88’. Il centravanti supera Schuurs nell’uno contro uno e trafigge Milinkovic Savic. I bergamaschi si erano portati in vantaggio al 34′ del primo tempo grazie a una rete da posizione defilata dell’ex Zappacosta, con il portiere granata non esente da colpe. Il pareggio del Torino era arrivato al 75′ ad opera di Sanabria, il più lesto ad avventarsi su una respinta di Sportiello. Per effetto di questo risultato l’Atalanta sale a quota 55 punti in classifica portandosi momentaneamente al sesto posto mentre il Torino resta fermo a 42.

