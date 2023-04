Il regista allo Stadio San Paolo per la festa scudetto azzurra

C’è anche Paolo Sorrentino sugli spalti dello Stadio Maradona in occasione del match scudetto tra Napoli e Salernitana. “Questa è una delle cose più emozionanti della mia vita. Ho pensato seriamente allo Scudetto dopo Milan-Napoli, al gol di Simeone ho capito che la squadra sapeva vincere anche come ha fatto la Juventus in passato”.

Il regista premio Oscar è ntervenuto ai microfoni di Dazn dove ha fatto un parallelismo con la squadra campione d’Italia nel’87 e nel ’90. “Questo Napoli è diverso da quello di Maradona – aggiunge il cineasta partenopeo -. è un Napoli che sembra fatto da napoletani. Kvaratskhelia sembra uno studente di ingegneria napoletano, così come Osimhen e Lozano“. “Un film su questo Napoli? Penso proprio di si, ci saranno sicuramente lavori su questo Scudetto. In questo caso c’è la mano di tutti: da De Laurentiis a Giuntoli, Spalletti e di tutta la squadra oltre che dei tifosi”, conclude Sorrentino.

