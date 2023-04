Il Torino passa all’Olimpico contro la Lazio nella gara valida per la 31/a giornata di Serie A, interrompendo così la striscia di quattro vittorie consecutive in campionato dei biancocelesti. Decisivo il tiro da fuori area di Ilic al 42′ del primo tempo, che ha sorpreso un Provedel non perfetto. La squadra di Sarri resta così ferma a 61 punti, al secondo posto, mentre i granata agganciano momentaneamente la Fiorentina a quota 42 e restano in corsa per un posto in Europa.

