L'Hellas, al terzo risultato utile consecutivo, raggiunge lo Spezia al quart'ultimo posto

Il Verona ha battuto 2-1 il Bologna nell’anticipo della 31a giornata di Serie A. Al Bentegodi grande protagonista Verdi, autore di una doppietta (rigore nel recupero del primo tempo e gol al 62′). Per gli emiliani rete nel recupero di Nico Dominguez (95′). Successo prezioso per l’Hellas, al terzo risultato utile consecutivo: agganciato in classifica lo Spezia al quart’ultimo posto, con 26 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata