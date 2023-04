Non ci sarebbero stati scontri grazie al cordone di sicurezza formato dalle forze dell'ordine

Circa 200 ultras romanisti hanno tentato, mercoledì sera, di raggiungere lo Shamrock Pub, in via del Colosseo a Roma, dove si trovavano alcuni tifosi olandesi del Feyenoord. Non ci sarebbero stati scontri grazie al cordone di sicurezza delle forze dell’ordine che ha impedito l’agguato. Questa sera alle 21 i Giallorossi sfideranno allo stadio Olimpico la squadra olandese per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Gruppi di tifosi olandesi sono arrivati nella Capitale già nei giorni scorsi sfidando il divieto imposto dalle autorità italiane che ha impedito loro la vendita dei biglietti per la partita.

