Il capo della Polizia sulla sfida di Europa League del 20 aprile: "Faremo servizi adeguati"

”I piani di sicurezza vengono predisposti sulla base delle informazioni che si hanno. Le informazioni che si hanno vengono acquisite di volta in volta. Anche qui è importante chi gioca la prima partita in casa, chi gioca la prima partita in trasferta, quello che accade. In questo caso è la seconda partita che sarà qui a Roma”. Lo ha dichiarato il capo della Polizia di Stato, Lamberto Giannini, in relazione a Roma-Feyenooord, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma all’Olimpico il 20 aprile. “Adesso vedremo cosa accadrà all’andata (il 13 aprile, ndr), ma qui non ci sarà la vendita di bigiletti per i tifosi olandesi. Però, come voi sapete, c’è la possibilità di spostarsi liberamente”, ha aggiunto Giannini. “Adesso vedremo, in collaborazione con le autorità olandesi, di avere delle notizie che, sicuramente, ci permetteranno di fare dei servizi adeguati”, ha aggiunto il capo della Polizia di Stato. “Purtroppo la storia degli incidenti e degli scontri gravi tra tifoserie non è una storia che inizia ieri. È un fenomeno che noi combattiamo. Il divieto di tresferta? Se lo usiamo vuol dire che elementi di positività ci sono”.

