Rammarico tra i tifosi del Napoli dopo l’eliminazione dalla Champions League, in seguito al pareggio con il Milan durante la partita disputata al Maradona di Fuorigrotta. “Ci è mancata la cattiveria sotto porta, anche se il Napoli ha giocato bene”, racconta un tifoso ai microfoni di LaPresse. “Noi tifosi siamo così, dopo 33 anni volevamo scudetto e Champions, ma va bene così, accontentiamoci“. “Abbiamo giocato bene, ma non abbiamo avuto la cazzimma“, lamenta un altro tifoso, rispolverano un termine che a Napoli (e non solo) tutti conoscono molto bene. “Poi abbiamo avuto due arbitri contro, sia all’andata sia al ritorno. Ci ha distrutto la Uefa“.

