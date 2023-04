Le reazioni dopo il match che ha portato i rossoneri in semifinale di Champions

La gioia di Rafael Leao dopo la grande prestazione al Maradona di Napoli che ha portato il Milan in semifinale di Champions League per la prima volta da 16 anni. Il portoghese, dalla cui progressione a tutto campo è nato il gol qualificazione, non vuole smettere di sognare: “Sono molto contento. Voglio continuare a sognare sempre più in alto e vincere la Champions League con questa squadra, ci dobbiamo provare”, ha dichiarato dopo la partita ai microfoni di SportMediaset, respingendo anche (almeno per il momento) le voci sul suo futuro. “Sono contento di essere qui, ho sempre detto che è un orgoglio difendere questa maglia“, ha spiegato: “L’anno scorso ho fatto una bella stagione in campionato, quest’anno volevo confermarmi in Champions e ringrazio compagni e allenatore per l’aiuto”.

Kvaratskhelia: “Profondamente deluso, ma sogno continua”

Grande delusione invece per Kvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano, che a pochi minuti dalla fine ha sbagliato il rigore che avrebbe potuto riaprire il match, ha scritto un messaggio di scuse ai tifosi su Instagram. “Mi è difficile vedere i vostri occhi pieni di lacrime, rendendomi conto che non ho potuto darvi felicità. Farò del mio meglio per imparare da questa esperienza”, ha dichiarato Kvara. “Sono profondamente dispiaciuto e assolutamente grato per il vostro sostegno che sento ogni secondo! Vi amo tutti e vi prometto che torneremo più forti! Ci sono tante partite davanti, quindi il sogno continua…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

In tv 8,1 milioni di spettatori e il 35,9% di share per il match

Sono usciti intanto i dati degli ascolti televisivi per il match di ieri. Trasmessa da Canale 5, Napoli-Milan ha raccolto 8.172.000 spettatori pari al 35.9% di share.

