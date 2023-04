Roma, 18 apr. (LaPresse) – Al ‘Maradona’ tra Napoli e Milan il quarto di finale di ritorno di Champions League finisce 1-1 e i rossoneri si qualificano in semifinale 16 anni dopo l’ultima volta in virtù dell’1-0 maturato all’andata. Nel primo tempo, rossoneri in vantaggio con Olivier Giroud al 43’, dopo che lo stesso francese aveva fallito un calcio di rigore parato al 22’ da Meret. All’81’ il Napoli potrebbe pareggiare su rigore ma Maignan para il tiro di Kvaratskhelia. Il pari arriva al 93’ con colpo di testa di Osimhen ma l’1-1 è inutile e a passare è la squadra di Pioli.

