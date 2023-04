Il portiere bianconero: "Spero di tornare in campo il prima possibile"

Wojciech Szczęsny, il portiere della Juventus, ringrazia i suoi tifosi per il sostegno dopo il malore che lo ha colpito nel corso del match di Europa League del 13 aprile contro lo Sporting Lisbona. “È stato spaventoso! Grazie a tutti per i messaggi e gli auguri di pronta guarigione. Sto bene, spero di tornare in campo il prima possibile“, ha scritto l’estremo difensore in un post su Instagram. “Un gran ringraziamento allo staff medico dell’Allianz Stadium per il supporto e a Mattia Perin per esser stato l’eroe di giornata. Fino alla fine”, ha aggiunto il giocatore polacco.

