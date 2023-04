Vittoria di misura nell'andata dei quarti di Europa League. Paura per Szczesny uscito per malore al petto: non è grave

La Juventus supera 1-0 lo Sporting Lisbona nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Decisivo il gol di Gatti, con un tocco da due passi, al 28′ della ripresa. La partita di ritorno a Lisbona è in programma tra una settimana. Paura per Wojciech Szczesny. Al 41′ il portiere polacco della Juve si è portato una mano al petto e ha lasciato il posto a Perin, uscendo tuttavia dal campo sulle sue gambe. E’ stato sottoposto a esami e la situazione appare sotto controllo.

