Ha presentato una dichiarazione di astensione dal procedimento dopo le polemiche scoppiate per alcune frasi pronunciate nel 2019 ed emerse di recente in un video pubblicato sul web e sui social un mese e mezzo fa

Il pubblico ministero Ciro Santoriello non sarà in aula lunedì 27 marzo per l’udienza preliminare del processo contro gli ex vertici della Juventus, tra cui Andrea Agnelli e Pavel Nedved, accusati a vario titolo di false comunicazioni sociali, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, manipolazione del mercato e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il pm ha presentato una dichiarazione di astensione dal procedimento dopo le polemiche scoppiate per alcune frasi (“lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus”) pronunciate in un convegno del 2019 ed emerse di recente in un video pubblicato sul web e sui social un mese e mezzo fa. La procura di Torino, di fronte al gup Marco Picco, sarà rappresentata da Mario Bendoni e Marco Gianoglio, gli altri due magistrati che hanno lavorato sull’inchiesta ‘Prisma’.

