I nuovi orari delle partite di Inter, Milan e Napoli

Cambia il calendario della 29a giornata di Serie A, quella alla vigilia di Pasqua, prevista per sabato 8 aprile. Milan, Napoli e Inter – in campo nei quarti di Champions League la settimana successiva – anticipano a venerdì 7.

Il nuovo programma

Ecco il nuovo programma nel dettaglio. Salernitana-Inter (venerdì 7/4 h. 17), Lecce-Napoli (venerdì 7/4 h. 19), Milan-Empoli (venerdì 7/4 h. 21), Udinese-Monza (sabato 8/4 h. 12.30), Fiorentina-Spezia (sabato 8/4 h. 14.30), Atalanta-Bologna (sabato 8/4 h. 16.30), Sampdoria-Cremonese (sabato 8/4 h. 16.30), Verona-Sassuolo (sabato 8/4 h. 18.30), Torino-Roma (sabato 8/4 h. 18.30), Lazio-Juventus (sabato 8/4 h. 20.45).

Coppa Italia, ritorno di Inter-Juve il 26 aprile

La Lega Calcio ha anche comunicato altri orari e date delle prossime partite. In particolare, la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus, in programma a San Siro, verrà disputata mercoledì 26 aprile alle 21. Il giorno successivo, giovedì 27, è in programma l’altra semifinale di ritorno, Fiorentina-Cremonese, sempre alle 21.

Anticipi e posticipi dalla 30esima alla 32esima giornata

Ufficializzati anche anticipi e posticipi dalla 30esima alla 32esima giornata di Serie A. La programmazione delle giornate 33 e 34 verrà comunicata venerdì 21 aprile. Questo il calendario completo:

30a giornata: Cremonese-Empoli (venerdì 14/4 h. 18.30), Spezia-Lazio (venerdì 14/4 h. 20.45), Bologna-Milan (sabato 15/4 h. 15), Napoli-Verona (sabato 15/4 h. 18), Inter-Monza (sabato 15/4 h. 20.45), Lecce-Sampdoria (domenica 16/4 h. 12.30), Torino-Salernitana (domenica 16/4 h. 15), Sassuolo-Juventus (domenica 16/4 h. 18), Roma-Udinese (domenica 16/4 h. 20.45), Fiorentina-Atalanta (lunedì 17/4 h. 20.45).

31a giornata: Verona-Bologna (venerdì 21/4 h. 20.45), Salernitana-Sassuolo (sabato 22/4 h. 15), Lazio-Torino (sabato 22/4 h.

18), Sampdoria-Spezia (sabato 22/4 h. 20.45), Empoli-Inter (domenica 23/4 h. 12.30), Monza-Fiorentina (domenica 23/4 h. 15), Udinese-Cremonese (domenica 23/4 h. 15), Milan-Lecce (domenica 23/4 h.18), Juventus-Napoli (domenica 23/4 h. 20.45), Atalanta-Roma (lunedì 24/4 h. 20.45).

32a giornata: Lecce-Udinese (venerdì 28/4 h. 18.30), Spezia-Monza (venerdì 28/4 h. 20.45), Napoli-Salernitana (sabato 29/4 h. 15), Roma-Milan (sabato 29/4 h. 18), Torino-Atalanta (sabato 29/4 h. 20.45), Inter-Lazio (domenica 30/4 h. 12.30), Cremonese-Verona (domenica 30/4 h. 15), Sassuolo-Empoli (domenica 30/4 h. 15), Fiorentina-Sampdoria (domenica 30/4 h. 18), Bologna-Juventus (domenica 30/4 h. 20.45).

