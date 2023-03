L'argentino ha festeggiato al fischio finale di Maresca. La replica: "Nessuna mancanza di rispetto"

Polemiche sui social dei tifosi juventini dopo i festeggiamenti dell’ex Paulo Dybala, in seguito al successo della Roma sui bianconeri per 1-0 nel posticipo della 25esima giornata di Serie A. Al fischio finale dell’arbitro Maresca l’attaccante argentino si è alzato dalla panchina esplodendo di gioia: un comportamento che alcuni fan della Vecchia Signora non hanno tollerato.

La replica: “Nessuna mancanza di rispetto”

Dybala ha replicato così alle polemiche, con un messaggio sul suo canale Telegram: “So che è difficile per voi, lo è anche per me. Ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni a cui devo a mia volta portare rispetto. Vincere non è mai facile e per noi era importante…il rispetto ci sarà sempre, non lasciatevi ingannare dai social“.

“Non ho esultato a un gol e non sono andato faccia a faccia con nessuno – ha chiarito l’attaccante argentino – Ho festeggiato con i miei compagni una vittoria. Mi dispiace che la vediate così…mando un forte abbraccio a tutti, vi voglio bene”.

A settembre disse: “Ultimi anni alla Juve non facili”

L’argentino, passato dalla Juventus alla Roma durante l’ultima sessione estiva di mercato, lo scorso settembre ammise in un’intervista alla Espn: “Gli ultimi anni alla Juventus non sono stati facili, cambiare aria mi ha fatto bene. Mourinho mi ha chiamato e in pochi minuti ho deciso. Lui, così come il ds, mi hanno parlato del progetto e della voglia di continuare a vincere come hanno fatto lo scorso anno. Essere protagonista in una squadra così mi aiuta tanto”.

