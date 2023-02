Antoine Kombouaré prova a mettere pressione ai bianconeri: "Sarà una partita importante soprattutto per loro"

L’allenatore del Nantes, Antoine Kombouaré, prova a mettere pressione alla Juventus alla vigilia del match di ritorno del playoff di Europa League, che si giocherà in terra francese. “Sarà una grande partita, ma importante soprattutto per la Juve. Non per noi. La Juve se perde contro di noi è ridicola“, ha detto il tecnico. Le squadre partono dal risultato di 1-1 maturato all’andata.

“Siamo preparati per questa partita. Abbiamo il diritto di sognare, anche se il difficile deve ancora venire. C’è una grande motivazione per provare a battere le statistiche (nessuna qualificazione per il Nantes contro una squadra italiana nelle coppe, ndr)”, ha precisato l’allenatore, secondo cui però i favoriti restano ancora i bianconeri: “Abbiamo due possibilità su 10 di passare. Come ha detto Allegri all’andata la strada più breve per arrivare in Champions è vincere l’Europa League. Quindi mi aspetto una partita molto difficile. C’è molta serenità, tranquillità in questo gruppo. Vedo giocatori tranquilli. Siamo pronti. Ho un messaggio da trasmettere ai nostri tifosi: che ci sia un grande calore per provare a battere la Juventus ma stare attenti a non fare niente di stupido. Non sai mai, se passiamo il turno non voglio essere penalizzato per gli ottavi di finale”, ha concluso.

