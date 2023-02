Nell'andata dei playoff per accedere agli ottavi di Europa League bianconeri in vantaggio con Vlahovic ma raggiunti da Blas

Nella gara d’andata dei playoff per accedere agli ottavi di Europa League la Juventus all’Allianz Stadium pareggia 1-1 con il Nantes. Bianconeri in vantaggio al 13′ con Vlahovic, pareggio dei francesi grazie a Blas al 60′. Non basta il forcing nel finale della squadra di Allegri che colpisce due legni con Chiesa e Di Maria.

