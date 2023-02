Il tecnico dei Reds parla alla vigilia dell'andata dei quarti di finale

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, parla alla vigilia del big match di Champions League che vede i Reds opposti al Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale. “Dobbiamo giocare due partite super per passare il turno“, ha detto l’allenatore in conferenza stampa. “Loro non hanno bisogno di giocare in modo speciale, e avrebbero ancora una possibilità”,ha aggiunto. Sul recupero di Darwin Nunez dai problemi alla spalla, Klopp ha detto: “C’è una chance, bisogna vedere come sta oggi. Quando lo sapremo prenderemo una decisione in merito”.

