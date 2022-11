Gli azzurri passano agli ottavi della competizione davanti ai Reds

Il Napoli subisce la prima sconfitta stagionale ad Anfield per mano del Liverpool, per un gol di Salah al 86′ che rompe gli equilibri di un match rimasto sullo 0-0 quasi fino al termine, e il raddoppio di Nunez al 98′. Napoli comunque primo nel Gruppo A: i Reds avrebbero dovuto vincere con almeno quattro gol di scarto per superare i partenopei.

