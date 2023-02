Il corpo dell'attaccante ghanese ex Chelsea è stato trovato tra le macerie del condominio in cui alloggiava ad Antiochia

Christian Atsu, attaccante ghanese di 31 anni dell’Hatayspor, è tra le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria lo scorso 6 febbraio. E’ la stessa squadra turca a a confermare la notizia della morte del calciatore attraverso un comunicato su Twitter. “La pace sia con te, eri una splendida persona. Non ci sono parole per descrivere la nostra tristezza. Riposa in pace”, si legge nelle poche righe a corredo di una serie di foto del calciatore il cui corpo è stato trovato tra le macerie del condominio in cui alloggiava ad Antiochia.

Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu’nun cenazesi memleketi Gana’ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu. pic.twitter.com/2CSVfwfEuR — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 18, 2023

