Battuti in finale 5-3 i sauditi dell'Al-Hilal. Terzo trofeo intercontinentale per Carlo Ancelotti

Altro trofeo internazionale per Carlo Ancelotti. Il ‘suo’ Real Madrid conquista il mondiale per club superando per 5-3 in finale i sauditi dell’Al-Hilal. Rete di Vinicius Junior al 13′ e raddoppio di Valverde al 18′. L’Al Hilal accorcia le distanze al 26′ con Marega. Nella ripresa a segno Benzema al 54′ e altra rete di Valverde al 58′. L’Al Hilal non molla, realizza la seconda rete con Vietto al 63′, poi è Vinicius Junior a chiudere il match con una doppietta personale segnando la quinta rete per la formazione spagnola. Per Ancelotti è il terzo mondiale per club, il secondo con il Real Madrid (l’altro con il Milan).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata