Torino, 28 mag. (LaPresse) – Il Real Madrid ha vinto per la 14/a volta nella sua storia la Champions League battendo 1-0 il Liverpool nella finale di Parigi. Decisiva la rete di Vinicius al 14′ della ripresa, in una gara in cui sono state determinanti le parate, in serie, di Courtois. Per Carlo Ancelotti si tratta della quarta Champions League vinta da allenatore dopo i due trionfi con il Milan e quello con i blancos del 2014. La sfida è cominciata con 36 minuti di ritardo per “questioni di sicurezza” a causa della presenza, fuori dall’impianto, di numerosi tifosi Reds, alcuni anche senza biglietto, determinati a entrare.

