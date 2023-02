Le frasi di Santoriello in un convegno nel 2019: "Come pm sono anti-juventino"

Spuntano dal web frasi contro la Juventus di Ciro Santoriello, uno dei pm dell’inchiesta Prisma che indagano sulla Juventus e i suoi ex dirigenti per le irregolarità in plsusvalenze e bilanci. In un convegno nel 2019 Santoriello afferma: “Come presidente di una società di calcio non sono bravo se faccio gli utili ma anche se vinco gli scudetti. A volte però c’è un rapporto di incompatibilità tra le due cose. Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus“. Poi il magistrato spiega: “Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero ovviamente sono anti-juventino, contro i ladrocini in campo e mi è toccato scrivere archiviazioni”. Ed è bufera sui social da parte dei tifosi bianconeri per le parole di Santoriello. Sulla base delle indagini dei magistrati dell’inchiesta Prisma la giustizia sportiva ha penalizzato la squadra di 15 punti nel campionato in corso.

