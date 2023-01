Lo sfogo del centrocampista turco dopo la vittoria dell'Inter sul Milan: "Il karma torna"

Si toglie qualche sassolino dalla scarpa Hakan Calhanoglu, dopo il 3-0 dell’Inter sul Milan in Supercoppa italiana. “È una vittoria molto importante, per me molto di più. Sono molto contento, grazie ai miei compagni e ai tifosi che sono venuti qui. Abbiamo vinto 3-0 e non dobbiamo dire altro. Voglia di rivincita dopo lo Scudetto del Milan? Sì, certo, io preferisco sempre stare zitto. È stato pesante per me vedere cose che non mi aspettavo però il karma torna. Avevamo fame oggi, ci devono rispettare. 3-0 e li abbiamo mandati a casa velocemente. Ora dobbiamo concentrarci sul campionato. Stasera li abbiamo mangiati“: queste le dichiarazioni del centrocampista turco nel post-partita da Riyad. Calhanoglu, che giocava proprio nel Milan prima di vestire la maglia nerazzurra, era stato particolarmente bersagliato dai tifosi rossoneri lo scorso maggio, dopo la vittoria dello scudetto della squadra di Pioli: i milanisti non gli hanno mai perdonato il ‘tradimento’ sportivo del cambio di maglia. Oggi però il numero 20 dell’Inter può festeggiare, e rilancia le possibilità della sua squadra per il campionato: “Una vittoria che può dare una spinta per il campionato? Noi ci crediamo fino alla fine, abbiamo iniziato bene l’anno con il Napoli poi il pari contro il Monza che nessuno si aspettava e poi le vittorie contro Verona e stasera. Se si continua a vincere poi il resto arriva ma noi ci crediamo”.

