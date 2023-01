Il neo presidente: "Abbiamo sempre rispettato chi ci giudica"

Cambio ai vertici della Juventus. “Nei prossimi mesi ci aspettano delle sfide, noi riteniamo di avere di avere l’esperienza, la competenza e la determinazione per difendere la Juventus in tutte le sedi competenti. E parlo della sede penale, sportiva e della sede civile. Lo faremo con determinazione, con rigore, anche con pacatezza e senza nessuna forma di arroganza”. Lo ha detto il nuovo presidente della Juventus Gianluca Ferrero al termine dell’assemblea degli azionisti. “Abbiamo sempre rispettato, rispettiamo e sempre rispetteremo tutti coloro che sono chiamati a giudicarci – ha aggiunto il numero uno del club – quello che vogliamo è uguale rispetto per noi e per la nostra squadra, per poter discutere con serietà e rigore nelle sedi competenti quelle che sono state le motivazioni del nostro agire”.

