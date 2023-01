Le parole dell'ex presidente bianconero nel discorso d'apertura dell'assemblea degli azionisti all'Allianz Stadium

Si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Ernesto Castano e Gianluca Vialli l’assemblea degli azionisti della Juventus all’Allianz Stadium di Torino. “Negli ultimi giorni abbiamo perso due capitani della Juventus”, ha dichiarato Andrea Agnelli nel suo discorso introduttivo prima di annunciare un minuto di silenzio.

“Non posso e non voglio nascondere l’emozione che mi anima, oggi si chiude un capitolo della storia della Juventus, mio e di Pavel (Nedved, ndr) di quasi 13 anni. Un capitolo che in questo momento facciamo fatica a leggere e rileggere”. Lo ha detto l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli nel discorso d’apertura dell’assemblea degli azionisti all’Allianz Stadium.

“Servono riforme strutturali per affrontare futuro”

“Se personalmente avessi voluto mantenere una posizione privilegiata non avrei preso le decisioni che ho preso nell’aprile 2021. Invece credo che il calcio europeo abbia bisogno di riforme strutturali per affrontare il futuro, altrimenti ci sarà una decrescita in favore di un’unica lega, la Premier League” le parole di Agnelli durante l’assemblea degli azionisti.

“Faccio passo indietro da cda Exor e Stellantis”

“Farò un passo indietro dalle società quotate a cui partecipo come consigliere (Stellantis ed Exor, ndr)”. Lo ha detto l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli nel discorso d’apertura dell’assemblea degli azionisti all’Allianz Stadium. “È una mia decisione personale fatta d’accordo con Elkann, con cui il mio rapporto rimane strettissimo sulla condivisione e sviluppo strategico del gruppo, e con Ajay Banga e Carlos Tavares – ha aggiunto – È stata una mia richiesta e una mia volontà, dopo un periodo intenso la mia volontà di affrontare il futuro con una pagina bianca è forte. E’ un passo che reputo indispensabile per avere una libertà di pensiero che altrimenti non avrei”.

Agnelli rimarrà comunque consigliere della Giovanni Agnelli B.V., la holding non quotata che detiene la maggioranza di Exor.

“Avrete in me un grandissimo tifoso”

“Avrete in me un grandissimo tifoso”. Lo ha detto l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli rivolgendosi al nuovo CdA bianconero nominato oggi dall’assemblea degli azionisti che si è svolta all’Allianz Stadium di Torino. Gianluca Ferrero, a cui è stata consegnata una maglietta della Juventus personalizzata con il suo cognome e il numero 1, è il nuovo presidente del club. Il CdA è completato da Fioranna Negri, Diego Pistone, Laura Cappiello e Maurizio Scanavino.

Via libera assemblea a nuovo Cda

L’assemblea degli azionisti della Juventus, che si è svolta all’Allianz Stadium di Torino, ha dato il via libera al nuovo Cda composto da Fioranna Negri, Diego Pistone, Laura Cappiello, Maurizio Scanavino e dal nuovo presidente Gianluca Ferrero. I consiglieri rimarranno in carica fino all’assemblea che approverà il bilancio al 2025.

