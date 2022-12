Ha annunciato: "Ho scritto la mia storia e la nostra finisce"

Karim Benzema annuncia l’addio alla nazionale francese, all’indomani della sconfitta della squadra di Deschamps nella finale Mondiale. “Ho fatto lo sforzo e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne vado orgoglioso”, scrive sui social l’attaccante del Real Madrid, nel giorno del suo 35° compleanno. “Ho scritto la mia storia e la nostra finisce”, aggiunge il Pallone d’Oro. Benzema, autore in nazionale di 37 gol in 97 partite dal suo debutto nel 2007, non ha preso parte all’ultimo Mondiale a causa di un infortunio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata